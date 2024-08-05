Участники мероприятия узнают, как генетика перевернула представление человечества об устройстве своего тела.

О мероприятии

Генетика — относительно молодая наука, но она перевернула представление человечества об устройстве своего тела и принципах его функционирования.

Сегодня без генетики не могут обойтись медицина, психология, криминалистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство и так далее.

О перспективах генетики и масштабной программе «Национальная генетическая инициатива «100 000+Я» расскажет профессор Сколковского института науки и технологий и заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Расписание Большая Ордынка 16с2 Москва 17:30 Купить