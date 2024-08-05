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Участники мероприятия узнают, как генетика перевернула представление человечества об устройстве своего тела.
О мероприятии
Генетика — относительно молодая наука, но она перевернула представление человечества об устройстве своего тела и принципах его функционирования.
Сегодня без генетики не могут обойтись медицина, психология, криминалистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство и так далее.
О перспективах генетики и масштабной программе «Национальная генетическая инициатива «100 000+Я» расскажет профессор Сколковского института науки и технологий и заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.
Большая Ордынка 16с2
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Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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