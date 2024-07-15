О мероприятии

Слушатели узнают, что такое гравюра, как появился этот вид графического искусства и в чем секреты техники ее производства.

Руководитель проекта отдела музейных образовательных проектов Политехнического музея Елизавета Аханькова расскажет способы обработки поверхностей для печати оттисков.

На примере экспонатов Политехнического музея участники мероприятия определят функцию гравюры и технику ее исполнения, а затем создадут свои оттиски, используя одну из изученных техник.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация