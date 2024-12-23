О мероприятии

Как начинается день космонавтов на МКС. Какие у них утренние ритуалы и как они поддерживают полноценную физическую форму в условиях невесомости. Мир научных экспериментов и технологических разработок, которые ежедневно выполняют космонавты. Как они сотрудничают с командами на Земле и что означает для них каждый эксперимент?

Что едят космонавты на обед? Как устроены питание, гигиена и сон в условиях невесомости? Свободное время и развлечения на станции. Что космонавты видят и чувствуют, находясь так далеко от Земли? Ответы на эти и многие другие вопросы даст инженер-конструктор, тренер космонавтов гидролаборатории Артем Брель.

Расписание г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация