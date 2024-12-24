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Слушатели узнают, зачем галлы собрали конструктор из шести скелетов 2000 лет назад.
О мероприятии
Как парантроп перешел дорогу человеку? Где похоронен Платон? Откуда у египтян медь? Что курили англичане 500 лет назад? Зачем галлы собрали конструктор из шести скелетов 2000 лет назад? На какую высоту испанцы лазили за медом 9000 лет назад? Обо всем этом и многом другом расскажет научный журналист Александр Соколов.
ул. Бухаресткая 114к1
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
На площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов, который входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом», начался важный этап — монтаж технологического оборудования первого контура теплоотвода и транспортно-технологических систем МБИР. Это самый крупный в мире многоцелевой исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
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Геоинженерный проект по отражению солнечного света назвали опасным для Земли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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