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Лекция
16+
Главные открытия в археологии и антропологии за 2024 год

Слушатели узнают, зачем галлы собрали конструктор из шести скелетов 2000 лет назад.

Зануда
27 декабря, 20:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Как парантроп перешел дорогу человеку? Где похоронен Платон? Откуда у египтян медь? Что курили англичане 500 лет назад? Зачем галлы собрали конструктор из шести скелетов 2000 лет назад? На какую высоту испанцы лазили за медом 9000 лет назад?  Обо всем этом и многом другом расскажет научный журналист Александр Соколов.

Расписание
27
Пятница
Декабрь 2024
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

18 минут назад
Александр Речкин
4
# антропология
# археология
# история
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# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
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# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
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Росатом
# атомная энергетика
# атомный реактор
# быстрые нейроны
# МБИР
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Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
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# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
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# астероид
# вулканизм
# Динозавры
# климат
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# массовое вымирание
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# белые карлики
# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Максим Морозов
4 часа назад
а если вам интересно узнать об исторических книгах, советую прочитать данную статью https://zelluloza.ru/blogs/1854873-istoricheskie-knigi-ot-drevnih-manuskriptov-do-sovremennyh-bestsellerov/

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Vladimir S.
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Сергей, если считать с Искандерами то даже больше...

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Alexander Smirnov
5 часов назад
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5 часов назад
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Иван Колупаев
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Dmitry Gr
7 часов назад
Илья, "технарь" полностью проваливший перевооружение армии и открыто вравший президенту.

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12 часов назад
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