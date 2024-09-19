О мероприятии

Почему обезьяны не превращаются в людей – самый стандартный вопрос из задаваемых антропологам. Хотя ответ на него был дан больше сотни лет назад, он возникает снова и снова. Словно в человека должны мечтать превратиться все живые существа.

Как дело обстоит на самом деле? Кто превращается? Что значит – «превращается»? В кого превращается? Как происходит эволюционный процесс в реальности? Об этом и многом другом расскажет антрополог Станислав Дробышевский.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация