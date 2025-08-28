  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления

Слушатели узнают, как различается мышление нейросетей и человека.

Библиотека роста и карьеры
2 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Московский проспект, 150

О мероприятии

Искусственный интеллект успел стать неотъемлемой частью современной жизни. Глубинные нейросети, способные анализировать большое количество данных — инструмент, который поможет ученым понять, как устроен человеческий мозг и улучшить когнитивные способности.

Выпускница СПбГУ, эксперт в области нейропсихологии и биоинформатики Виктория Стельмах расскажет, как различается мышление нейросетей и человека, и как с помощью использования нейросетей не заменить свое мышление, а развить его.

Расписание
2
Вторник
Сентябрь 2025
Московский проспект, 150 Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московский проспект, 150

28 августа, 05:01
Александр Речкин
2
# будущее
# искуственный интеллект
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

