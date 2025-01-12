О мероприятии

Млекопитающие — животные, с которыми люди сталкиваются каждый день, ведь помимо всевозможных котиков, собачек и сви﻿нок, они сами — тоже млекопитающие!

Однако таковыми они были далеко не всегда и произошли от несколько других — не похожих на современных — животных, в далёком Триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад.

Каким был их тернистый эволюционный путь? С кем на самом деле конкурировали млекопитающие? Каково жить в тени динозавров? Зачем было отращивать большой мозг? Почему у них торчат уши? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный обозреватель Даниил Симонов.

Расписание Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить