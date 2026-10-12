Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия
Крупнейшие мировые экспортеры вооружений поставляют оружие в страны по всему миру. Однако анализ основных получателей позволяет лучше понять ключевые отношения в сфере международной безопасности.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем международных поставок основных видов вооружений в период с 2021 по 2025 год вырос на 9,2% по сравнению с 2016–2020 годами.
Данные позволяют выделить две характерные модели. Крупнейшие экспортеры, такие как США, поставляют оружие множеству государств. У других стран экспорт более концентрированный: на одного получателя может приходиться большая часть всех поставок.
Подобные различия могут объясняться давними партнерскими отношениями в сфере обороны, региональными угрозами безопасности или непосредственными потребностями сторон в условиях продолжающихся вооруженных конфликтов.
В 2021–2025 годах Саудовская Аравия занимала третье место в мире по объему импорта основных видов вооружений. На долю США пришлось 77% всех ее закупок.
Военное сотрудничество двух стран продолжается уже несколько десятилетий. Американские самолеты, системы противовоздушной обороны и другие современные вооружения играют важную роль в укреплении военного потенциала Саудовской Аравии. Особое значение они приобретают в условиях стремления королевства сдерживать региональные угрозы и защищать критически важную инфраструктуру. Эти закупки также поддерживают коммерческие связи с американскими оборонными предприятиями. Они являются частью глобальной отрасли, в которой работают одни из крупнейших производителей вооружений в мире.
Не все международные поставки вооружений связаны с коммерческими сделками. В некоторых случаях оружие передается в рамках военной помощи, особенно в период активных вооруженных конфликтов. Например, в 2021–2025 годах Украина стала крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений из США, Германии, Польши и других стран.
При этом вооружения могут выполнять разные задачи. Одни предназначены для восполнения потерь техники и запасов, израсходованных в ходе боевых действий. Другие позволяют модернизировать вооруженные силы, укреплять потенциал сдерживания или создавать резервы на случай будущих угроз. Это различие важно учитывать при интерпретации рейтингов. SIPRI оценивает объемы переданных основных видов вооружений, а не их денежную стоимость и не то, были ли они в конечном итоге использованы в боевых действиях.
Комментарии
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
Творческие профессии часто объединяют в одну группу, когда изучают их связь с психическим здоровьем. Однако исследование почти 15 тысяч шведских близнецов показало, что художественные достижения чаще сочетались с психическими проблемами, а научные —нет.
«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа
«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
Творческие профессии часто объединяют в одну группу, когда изучают их связь с психическим здоровьем. Однако исследование почти 15 тысяч шведских близнецов показало, что художественные достижения чаще сочетались с психическими проблемами, а научные —нет.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Апреля, 2017
Вопросы читателей (ч. 2)
16 Мая, 2013
10 способов стать умнее
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно