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Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Крупнейшие мировые экспортеры вооружений поставляют оружие в страны по всему миру. Однако анализ основных получателей позволяет лучше понять ключевые отношения в сфере международной безопасности.

Куда крупнейшие экспортеры оружия поставляют свою продукцию / © Visual Capitalist

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), объем международных поставок основных видов вооружений в период с 2021 по 2025 год вырос на 9,2% по сравнению с 2016–2020 годами.

Данные позволяют выделить две характерные модели. Крупнейшие экспортеры, такие как США, поставляют оружие множеству государств. У других стран экспорт более концентрированный: на одного получателя может приходиться большая часть всех поставок.

Подобные различия могут объясняться давними партнерскими отношениями в сфере обороны, региональными угрозами безопасности или непосредственными потребностями сторон в условиях продолжающихся вооруженных конфликтов.

В 2021–2025 годах Саудовская Аравия занимала третье место в мире по объему импорта основных видов вооружений. На долю США пришлось 77% всех ее закупок.

Военное сотрудничество двух стран продолжается уже несколько десятилетий. Американские самолеты, системы противовоздушной обороны и другие современные вооружения играют важную роль в укреплении военного потенциала Саудовской Аравии. Особое значение они приобретают в условиях стремления королевства сдерживать региональные угрозы и защищать критически важную инфраструктуру. Эти закупки также поддерживают коммерческие связи с американскими оборонными предприятиями. Они являются частью глобальной отрасли, в которой работают одни из крупнейших производителей вооружений в мире.

Не все международные поставки вооружений связаны с коммерческими сделками. В некоторых случаях оружие передается в рамках военной помощи, особенно в период активных вооруженных конфликтов. Например, в 2021–2025 годах Украина стала крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений из США, Германии, Польши и других стран.

При этом вооружения могут выполнять разные задачи. Одни предназначены для восполнения потерь техники и запасов, израсходованных в ходе боевых действий. Другие позволяют модернизировать вооруженные силы, укреплять потенциал сдерживания или создавать резервы на случай будущих угроз. Это различие важно учитывать при интерпретации рейтингов. SIPRI оценивает объемы переданных основных видов вооружений, а не их денежную стоимость и не то, были ли они в конечном итоге использованы в боевых действиях.

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