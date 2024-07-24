О мероприятии

С момента появления первых снимков, люди стали задумываться о том, чтобы запечатлеть одно из самых страшных явлений жизни – войну. Первые попытки сделали в середине XIX века, но была одна проблема – донести эти снимки до широкой аудитории невозможно, и война на долгие годы осталась во власти художников-баталистов.

Все изменилось с началом Первой мировой войны, сотни изданий по всему миру стали помещать на своих страницах многочисленные фотографии военных событий. В бытовом аспекте фотография тоже заняла видное место, многие солдаты получили возможность сохранить память о себе, войне и службе, такие фотографии долго хранились в семьях.

Историк Андрей Кулик расскажет об особенностях съемки, жанрах военной фотографии, ее месте в солдатской жизни и ответит на следующие вопросы:

Какие фотографии стали символами Первой мировой и почему они так поражают нас и сегодня?

Как фотография участвовала и участвует в формировании исторической памяти о событии

Почему сегодня мы можем сказать, что можем фотографией «помнить» войну?

Какие акции и экспозиции создаются на основе фотографий Первой мировой войны?

Расписание Московское шоссе, 2 Санкт-Петербург 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация