  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Снимок эпохи. Военные фотографии 1914-1918 годов, как форма памяти и исторический источник

Участники мероприятия узнают, какие фотографии стали символами Первой мировой.

Библиотека Друзей
4 августа, 14:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Московское шоссе, 2

О мероприятии

С момента появления первых снимков, люди стали задумываться о том, чтобы запечатлеть одно из самых страшных явлений жизни – войну. Первые попытки сделали в середине XIX века, но была одна проблема – донести эти снимки до широкой аудитории невозможно, и война на долгие годы осталась во власти художников-баталистов.

Все изменилось с началом Первой мировой войны, сотни изданий по всему миру стали помещать на своих страницах многочисленные фотографии военных событий. В бытовом аспекте фотография тоже заняла видное место, многие солдаты получили возможность сохранить память о себе, войне и службе, такие фотографии долго хранились в семьях.

Историк Андрей Кулик расскажет об особенностях съемки, жанрах военной фотографии, ее месте в солдатской жизни и ответит на следующие вопросы:

  • Какие фотографии стали символами Первой мировой и почему они так поражают нас и сегодня?
  • Как фотография участвовала и участвует в формировании исторической памяти о событии
  • Почему сегодня мы можем сказать, что можем фотографией «помнить» войну?
  • Какие акции и экспозиции создаются на основе фотографий Первой мировой войны?
Расписание
4
Воскресенье
Август 2024
Московское шоссе, 2 Санкт-Петербург
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московское шоссе, 2

47 минут назад
Александр Речкин
7
# история
# Первая мировая война
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
11 часов назад
Полина Меньшова

Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Существует убеждение, что женщина наиболее привлекательна для мужчин во время овуляции, поскольку в этот период у нее повышается фертильность и тело начинает пахнуть по-особому. Немецкие исследователи доказали, что это миф, предложив мужчинам оценить запах женского тела в разные периоды менструального цикла.

Биология
# запах тела
# овуляция
# привлекательность
# противоположный пол
6 часов назад
Татьяна

Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев

Неандертальцы процветали сотни тысяч лет в очень сложных, меняющихся условиях. Ключ к пониманию их способностей — диета. Важно выяснить, чем и как питалась эта ветвь людей. Установлено, что они охотились на крупных животных, а вот мелкая дичь под вопросом. Чтобы внести ясность, ученые приготовили птицу с использованием кремневых отщепов и углей.

Археология
# археолгические раскопки
# диета
# Испания
# неандертальцы
Позавчера, 18:26
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Вчера, 12:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# время
# слова
# язык
Позавчера, 16:20
Татьяна

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.

Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Краснодарском крае нашли «исчезнувшую» абраускую сардельку

    8 минут назад

  2. Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

    24 минуты назад

  3. Более полувека до капремонта: какие технические решения обеспечивают долговечность комплекса uST

    55 минут назад

  4. Разработка ПНИПУ защитит камеры для аддитивного производства

    3 часа назад
Выбор редакции

Репортаж: куда рвется проект «Прорыв» и кому нужен технеций из Карповки

24 минуты назад

Последние комментарии

Виктор Ларионов
11 минут назад
> Существует убеждение, что женщина наиболее привлекательна для мужчин... А почему не: «женщины ... для мужчины»=)?

Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запахуУченые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Алексей Мартынов
11 минут назад
Алексей, это же не со спутника)

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Алексей Мартынов
12 минут назад
Pendus, см 30,возможно Освещение удачное

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Виктор Ларионов
13 минут назад
Иван, теперь буду знать, своё научное определение8-) Ну Вы же, надеюсь, простите мне сию маленькую слабость? На окладе и гонорарах от редакции не

Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запахуУченые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Виктор Ларионов
28 минут назад
> Неандертальцы процветали [вообще-то, так не говорят; ну хорошо, а где?] сотни тысяч лет [0_о] в очень сложных, меняющихся условиях [а кому сейчас

Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцевАрхеологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев

Иван Колупаев
35 минут назад
Виктор, у вас тоже не все в коментах идеально ;) К примеру повыжЫгало пишется немного иначе 😏

Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запахуУченые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Иван Колупаев
41 минута назад
Акела, сами-то живых птичек что ли кушаете? 😦

Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцевАрхеологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев

Иван Миляев
48 минут назад
"Британские учёные доказали..." Конечно, мы всегда изображаем движение времени слева направо. Это никак не зависит от знания второго языка.

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Виктор Ларионов
1 час назад
> Неоднократно предполагалось... Предполагать вы можете хоть сто раз на дню. Очередной смысловой ляп. > Никакой связи между фертильностью

Ученые развеяли миф о выборе партнерши по запахуУченые развеяли миф о выборе партнерши по запаху

Акела Промахнулся
1 час назад
фу🤮 разделали и испекли дохлую птицу🤕 надеюсь жрать дали подопытным животным? 🤣

Археологи приготовили птицу по рецептам неандертальцевАрхеологи приготовили птицу по рецептам неандертальцев

Акела Промахнулся
1 час назад
ложь это всего лишь влияние именно английского языка как второго другие наборы билингвов так не работают 🧐

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Иван Колупаев
1 час назад
Жандос, то есть потому что вы лизнули зимой железку мы должны вам поверить? Датские да ливонские рыцари уж наверно получше казахов знали что такое

Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себяНевероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя

ALEX MAGICAL
2 часа назад
Бесстыжие, хватит портить ракеты!

Инженеры ABL Space Systems испортили ракету во время испытанийИнженеры ABL Space Systems испортили ракету во время испытаний

Александр Сазанцов
2 часа назад
Твоя, ты как до своих лет то дожил? Дышать не забываешь, чудо-юдо?

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Александр Березин
2 часа назад
Жандос, "это миф, такой же, как и "300 спартанцев" или "Ледовое побоище"." Ваше мнение лишено аргументов (и напрямую противоречит всем известным

Невероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себяНевероятное вторжение: как крупнейшая в истории армия съела сама себя

Alexey Popov
3 часа назад
Андрей, Ущербное мышление. У меня коровы нету - пойду ка я соседа корову отправлю🤯🤯🤯

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Илья Кучеров
3 часа назад
Лучше б придумал как на земле порядок навести. Остановить войны, накормить голодных, превратить пустыни в цветущие сады, победить невриты, рак ,

Маск призвал колонизировать ЛунуМаск призвал колонизировать Луну

Pendus Igor
6 часов назад
Артем, там и дома по 100метров длиной 😄😄😄

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

hope kovalenko
6 часов назад
Вспомнила как читают в Японии, справа налево. И что по поводу арабского языка ? От этого их восприятие будущего и прошлого в пространстве может

В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языкеВ НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно