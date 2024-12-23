О мероприятии

Насекомые многим кажутся чем-то незначительным и максимально скучным. Однако стоит напомнить, что именно на этих крылатых малявках построена биосфера, и без них люди вымрут как динозавры.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет, как появилась и развивалась самая разнообразная группа животных, пока появлялись млекопитающие, и даже тогда, когда планетой правили динозавры.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 14:00 Купить