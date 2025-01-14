Слушатели узнают, как менялся образ динозавров от открытия к открытию.

О мероприятии

Палеонтология как наука проделала долгий и сложный путь — от ошибок и домыслов (и костяных битв) к фактам и доказательствам. Биолог-палеонтолог Валентина Пуляк проследит этот путь проб и ошибок — от первых находок окаменелостей до применения современных технологий, которые позволяют заглянуть в далекое прошлое.

Слушатели узнают, как менялся образ динозавров от открытия к открытию, почему оправдали «похитителя яиц» и каким образом палеонтологам удается воссоздавать исчезнувший ныне мир доисторических животных.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 12:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация