Слушатели узнают про ключевые вопросы, связанные с разработкой и исследованиями современных вакцин.

О мероприятии

С момента создания первой вакцины прошло уже более 200 лет и сегодня трудно переоценить влияние вакцинации на историю человечества. Внедрение вакцин в клиническую практику позволило значительно сократить заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний по всему миру и сегодня иммунопрофилактика занимает первое место в списке 10 величайших достижений здравоохранения ХХ века.

Кандидат биологических наук Инна Вадимовна Должикова расскажет про историю вакцинации, особенности формирования иммунного ответа, а также ключевые вопросы, связанные с разработкой и исследованиями современных вакцин — на примере вакцины для профилактики COVID-19 Спутник V.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация