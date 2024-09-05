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Лекция
16+
Мир вакцин, взгляд изнутри

Слушатели узнают про ключевые вопросы, связанные с разработкой и исследованиями современных вакцин.

Парк «Зарядье»
12 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

С момента создания первой вакцины прошло уже более 200 лет и сегодня трудно переоценить влияние вакцинации на историю человечества. Внедрение вакцин в клиническую практику позволило значительно сократить заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний по всему миру и сегодня иммунопрофилактика занимает первое место в списке 10 величайших достижений здравоохранения ХХ века.

Кандидат биологических наук Инна Вадимовна Должикова расскажет про историю вакцинации, особенности формирования иммунного ответа, а также ключевые вопросы, связанные с разработкой и исследованиями современных вакцин — на примере вакцины для профилактики COVID-19 Спутник V.

Расписание
12
Четверг
Сентябрь 2024
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

23 минуты назад
Александр Речкин
2
# биология
# вакцины
# медицина
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Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
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Комментарии

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pontiyleontiy
1 час назад
Александр, магией изукрасили, конечно, полностью. Мерлин вполне мог быть реальный человек и он вполне мог быть выдающимся для своего общества.

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Alexey Vinogradov
3 часа назад
Александр, да-да, еще Генрих II надоумил монахов из Гластонбери, раскопавших у себя каких-то скелетов, рассказать всем, шо это могила самого Артура.

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Руслан Ахметов
4 часа назад
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Aлек сей Нии_pet
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Max Power
21 час назад
Иван, спасибо, интересно👍

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Александр Березин
21 час назад
pontiyleontiy, ну, "могила Мерлина" -- это однозначно формулировка ученых из Вбр.: https://www.archaeologyreportsonline.com/reports/2024/ARO56.html Кроме того, в случае Артура и Мерлина

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Сергий Акулов
21 час назад
Бред сивой кобылы 😆

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aRTUR Ko
22 часа назад
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