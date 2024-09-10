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Лекция
16+
Синтетическая биология: делаем организм «на заказ»

Слушатели узнают о достижениях и перспективах синтетической биологии.

Курилка Гутенберга
12 сентября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Кандидат биологических наук Дмитрий Кривошеев расскажет о ключевых этапах развития синтетической биологии — направлении биологии, в рамках которого создаются организмы с заявленными свойствами. Слушатели узнают о достижениях и перспективах синтетической биологии, о том, как эта технология может помочь в решении глобальных проблем современности, а также о том, кто такой Крейг Вентер, насколько опасна бактерия «Synthia», и что такое BioBrick.

Расписание
12
Четверг
Сентябрь 2024
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

4 минуты назад
Александр Речкин
0
# биология
# гены
# технологии
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