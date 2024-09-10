О мероприятии

Кандидат биологических наук Дмитрий Кривошеев расскажет о ключевых этапах развития синтетической биологии — направлении биологии, в рамках которого создаются организмы с заявленными свойствами. Слушатели узнают о достижениях и перспективах синтетической биологии, о том, как эта технология может помочь в решении глобальных проблем современности, а также о том, кто такой Крейг Вентер, насколько опасна бактерия «Synthia», и что такое BioBrick.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация