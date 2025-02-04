Слушатели узнают, какой будет Земля без вирусов и как это повлияет на жизнь людей.

О мероприятии

Вирусы — одни из самых древних и распространенных жителей нашей планеты. Они играют важную роль в формировании экосистем и влияют на жизнь всех живых организмов, от микробов до человека. Но что если все вирусы на Земле вдруг исчезнут? Как изменится наша планета? Как это повлияет на окружающую среду, популяцию микроорганизмов и качество жизни человека? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор биологических наук Николай Никитин.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация