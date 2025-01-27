О мероприятии

Неочевидная проблема изучения звезд оказывается в том, что большинство из них люди видят как точечные объекты, не имеющие размеров. Решают эту задачу методы наблюдений высокого разрешения. История одного из таких методов началась в 1909 году с простой идеи — покрытия звезд Луной. Луна движется по небу быстрее, чем звезды, а ее скорость известна. Если засечь время, за которое звезда скроется за краем Луны, то для вычисления размера звезды можно будет воспользоваться формулой из начальной школы: умножить скорость на время. А вот что произошло дальше, расскажет выпускница СПбГУ со специализацией «наблюдательная астрофизика» Екатерина Шмайлова.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить