Слушатели узнают о том, в чем разница между магическим, религиозным и научным мышлением.

О мероприятии

Кандидат исторических наук Антон Владимирович Кочнев расскажет про основы критического мышления, слушатели узнают о том, в чем разница между магическим, религиозным и научным мышлением.

Как сегодня применять навыки научного мышления и почему это важно? Почему религиозное мышление теряет актуальность, астрология и таро не работают, но это продолжает набирать популярность в современном мире? Участники мероприятия узнают, как не заниматься инфоцыганством и делать фактчекинг.

Расписание Тифлисская ул., 3 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация