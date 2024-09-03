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Лекция
6+
Живая Солнечная система

Слушатели узнают о планетах, их спутниках, астероидах и кометах, населяющих планетную систему во главе с пламенеющим Солнцем.

СПбГУ
7 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Тифлисская ул., 3

О мероприятии

Научный сотрудник ИПМ РАН и открыватель комет и астероидов Леонид Еленин расскажет о нашем общем доме — планетной системе из восьми планет, их спутников  и триллионов астероидов и комет, которую мы называем Солнечной системой. 

Лектор вспомнит ее прошлое — когда повсюду царил хаос столкновений, из которого и сформировалось все то, что ученые могут наблюдать сейчас. Орбиты планет, астероидов и комет изменчивы, они вовсе не похожи на проложенные рельсы. Солнечная система живет как сложный механизм и постоянно, пусть и медленно, совсем незаметно для обычного человека, но все же меняется.

Слушатели узнают о планетах, их спутниках, астероидах и кометах, населяющих планетную систему во главе с пламенеющим Солнцем.

Расписание
7
Суббота
Сентябрь 2024
Тифлисская ул., 3 Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Тифлисская ул., 3

20 минут назад
Александр Речкин
1
# космос
# Солнечная система
# Солнце
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Психология
# индивидуальность
# общественное мнение
# общество
# поведение
# социальная группа
# уникальность
[miniorange_social_login]

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