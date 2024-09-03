Слушатели узнают о планетах, их спутниках, астероидах и кометах, населяющих планетную систему во главе с пламенеющим Солнцем.

О мероприятии

Научный сотрудник ИПМ РАН и открыватель комет и астероидов Леонид Еленин расскажет о нашем общем доме — планетной системе из восьми планет, их спутников и триллионов астероидов и комет, которую мы называем Солнечной системой.

Лектор вспомнит ее прошлое — когда повсюду царил хаос столкновений, из которого и сформировалось все то, что ученые могут наблюдать сейчас. Орбиты планет, астероидов и комет изменчивы, они вовсе не похожи на проложенные рельсы. Солнечная система живет как сложный механизм и постоянно, пусть и медленно, совсем незаметно для обычного человека, но все же меняется.

Слушатели узнают о планетах, их спутниках, астероидах и кометах, населяющих планетную систему во главе с пламенеющим Солнцем.

Расписание Тифлисская ул., 3 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация