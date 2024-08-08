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Участники мероприятия узнают, как продуктивно использовать современные нейросети, при этом не лишая себя возможности проявлять творческий потенциал и усваивать материал.
О мероприятии
За последние несколько лет нейросети стали настолько популярными и простыми в использовании, что не только большие корпорации начали активно их использовать при разработке новых технологий – люди тоже стали пользоваться ИИ в повседневной жизни. Например, вырос соблазн пользоваться нейросетями для выполнения домашних заданий. Насколько нейросети помогают учиться? И можно ли доверять результатам их работы? Ведь если с точными науками они справляются без проблем, то в сочинениях они нередко допускают фактические и стилистические ошибки.
Раз нейросети становятся такой важной частью повседневной жизни, вместо того, чтобы бояться новых технологий, доцент МАИ и НИУ ВШЭ, консультант компании Яндекс Дмитрий Сошников расскажет, как школьникам и их родителям продуктивно использовать современные нейросети, при этом не лишая себя возможности проявлять творческий потенциал и усваивать материал.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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