Участники мероприятия узнают, как продуктивно использовать современные нейросети, при этом не лишая себя возможности проявлять творческий потенциал и усваивать материал.

О мероприятии

За последние несколько лет нейросети стали настолько популярными и простыми в использовании, что не только большие корпорации начали активно их использовать при разработке новых технологий – люди тоже стали пользоваться ИИ в повседневной жизни. Например, вырос соблазн пользоваться нейросетями для выполнения домашних заданий. Насколько нейросети помогают учиться? И можно ли доверять результатам их работы? Ведь если с точными науками они справляются без проблем, то в сочинениях они нередко допускают фактические и стилистические ошибки.

Раз нейросети становятся такой важной частью повседневной жизни, вместо того, чтобы бояться новых технологий, доцент МАИ и НИУ ВШЭ, консультант компании Яндекс Дмитрий Сошников расскажет, как школьникам и их родителям продуктивно использовать современные нейросети, при этом не лишая себя возможности проявлять творческий потенциал и усваивать материал.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация