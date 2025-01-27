Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают от какого дерева вкусила запретный плод Ева и мог ли этот плод быть яблоком.
О мероприятии
Биогеограф Максим Леготин взглянет на Библию с точки зрения ботаники. Лектор познакомит слушателей с хорошо известными растениями, указанными в библейских текстах, ведь по описаниям не всегда понятно, о каком именно представителе флоры идет речь. Моисей после долгих и тяжелых странствий привел народ в страну «пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев… масличных деревьев и меда» (Второзаконие, 8:8). Это семь великих плодов Израиля, но только ли их можно назвать библейскими? Слушатели узнают об этом на лекции, а также: от какого дерева вкусила запретный плод Ева; мог ли этот плод быть яблоком; какой цветок стал прототипом короны царя Соломона; какое дерево помогло царю Давиду победить грозных филистимлян; с плодами какого дерева связана знаменитая притча о блудном сыне; что в Библии именуются символом непреходящей любви — божественной и человеческой?
набережная реки Фонтанки, д.15
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Ученые обратили внимание на молодую, только формирующуюся группу небольших галактик — так называемый протокластер, «зародыш» огромного галактического скопления. Как выяснилось, некоторые галактики в нем окутаны настолько плотными газопылевыми облаками, что вообще не прослеживаются в видимом свете.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
Эволюционная баллистика мамонтов: от хоботных до загадки голоценового финала
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии