О мероприятии

Биогеограф Максим Леготин взглянет на Библию с точки зрения ботаники. Лектор познакомит слушателей с хорошо известными растениями, указанными в библейских текстах, ведь по описаниям не всегда понятно, о каком именно представителе флоры идет речь. Моисей после долгих и тяжелых странствий привел народ в страну «пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев… масличных деревьев и меда» (Второзаконие, 8:8). Это семь великих плодов Израиля, но только ли их можно назвать библейскими? Слушатели узнают об этом на лекции, а также: от какого дерева вкусила запретный плод Ева; мог ли этот плод быть яблоком; какой цветок стал прототипом короны царя Соломона; какое дерево помогло царю Давиду победить грозных филистимлян; с плодами какого дерева связана знаменитая притча о блудном сыне; что в Библии именуются символом непреходящей любви — божественной и человеческой?

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить