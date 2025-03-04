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Слушатели узнают про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.
О мероприятии
После исчезновения Западной Римской Империи история Европы характеризуется борьбой варварских королевств. С этого времени главной доминирующей силой на континенте на многие столетия стали королевства франков.
Подъем могущества франков связан с правящей династией Меровингов, поэтому не случайно период VI-VII вв. в истории Европы называется меровингским. Кандидат исторических наук Антон Каспаров расскажет про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.
ул. Гороховая, 47
На современном этапе развитие Кузбасса невозможно обойтись без применения новых подходов к строительству угольных предприятий и оптимизации их логистики. Средняя дальность перевозки угля постоянно возрастает, из-за чего затраты на транспортировку у части предприятий составляют более 70% от себестоимости продукции. Только 30% от стоимости угля Кузбасса поступает в доход государства. Остальное — расходы сопутствующие технологии, позволяющие доставить уголь потребителю и эти технологии не всегда отечественные. В таком случае возникает вопрос, стоит ли вывозить уголь из страны? Может, стоит переключиться на доставку электроэнергии или уменьшить указанные затраты с максимальным использованием местных транспортных решений? Белорусские инженеры предложили способ существенно снизить затраты на логистику кузбасского угля.
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