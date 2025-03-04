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Лекция
16+
Королевства франков в VI-VII вв. Европа под властью Меровингов

Слушатели узнают про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.

ВСмысле
12 марта, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

После исчезновения Западной Римской Империи история Европы характеризуется борьбой варварских королевств. С этого времени главной доминирующей силой на континенте на многие столетия стали королевства франков.

Подъем могущества франков связан с правящей династией Меровингов, поэтому не случайно период VI-VII вв. в истории Европы называется меровингским. Кандидат исторических наук Антон Каспаров расскажет про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.

Расписание
12
Среда
Март 2025
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, 47

2 часа назад
Александр Речкин
10
# история
# Средние века
# Франция
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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alexey al
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+ + + + + | + + + + +
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+ + + + + | + + + + +
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Павел Крош
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иван федоров
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+ + + + + | + + + + +
11 часов назад
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Starship полетит на Марс уже в следующем году

Gwaihir
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Александр Березин
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