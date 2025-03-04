Слушатели узнают про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.

О мероприятии

После исчезновения Западной Римской Империи история Европы характеризуется борьбой варварских королевств. С этого времени главной доминирующей силой на континенте на многие столетия стали королевства франков.

Подъем могущества франков связан с правящей династией Меровингов, поэтому не случайно период VI-VII вв. в истории Европы называется меровингским. Кандидат исторических наук Антон Каспаров расскажет про перипетии истории Меровингских королевств от их зарождения до падения династии на смену которой пришли Каролинги.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить