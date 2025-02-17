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Слушатели узнают, как астероиды могут стать источником воды и редких металлов для космической инфраструктуры.
О мероприятии
Астероиды – ключ к прошлому Солнечной системы и перспективы для ее будущего освоения. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института астрономии РАН Марина Щербина расскажет, как спектрофотометрия, фотометрия и поляриметрия помогают раскрыть химико-минералогический состав астероидов и понять их эволюцию. Лектор обсудит, как астероиды могут стать источником воды и редких металлов для космической инфраструктуры, а также варианты защиты Земли от опасных объектов. Отдельное внимание уделит активным астероидам — уникальному типу малых тел, совмещающему свойства комет и астероидов. Кроме того, слушатели узнают про такие миссии, как OSIRIS-REx и Hayabusa2, которые привнесли новый уровень знаний об астероидах благодаря прямому исследованию космическими аппаратами.
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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