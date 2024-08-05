Слушатели узнают о «Челюскинской эпопее» от планирования спасательной операции до ее успешной реализации.

О мероприятии

В этом году исполняется 90 лет спасению челюскинцев со льдины. В 1933-1934 годах под руководством О. Ю. Шмидта состоялся поход парохода «Челюскин» по Северному морскому пути, завершившийся гибелью судна в Чукотском море. На льдине оказалось 104 человека, которых необходимо было спасти.

Спасение челюскинцев из ледового лагеря Шмидта получило выразительное название «Челюскинская эпопея». Планы по эвакуации челюскинцев обсуждались на специальных комиссиях, где выбирались варианты спасения. В итоге в зону бедствия был направлен ледокол «Красин» и самолеты, которые первыми добрались до ледового лагеря и эвакуировали всех людей на льдине. Семеро летчиков, спасших челюскинцев стали первыми Героями Советского Союза.

О том, как это случилось расскажет научный сотрудник музея Арктики и Антарктики Илья Андреевич Рудь.

Расписание СТРЕМЯННАЯ ДОМ 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация