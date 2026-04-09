Лекция
12+
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?

Слушатели узнают, как устроена ДНК и зачем она упаковывается в хромосомы.

Музей криптографии
18 апреля, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

О мероприятии

ДНК — это не просто молекула, а сверхвместительный носитель данных. В каждой клетке нашего тела закодирована инструкция по созданию самого сложного из известных во Вселенной объектов — человека. На лекции биоинженер-биотехнолог, кандидат биологических наук Егор Мусин расскажет о том, как 20 000 генов кодируют более 100 000 белков, каким образом этот код умещается в микроскопический объем, а затем считывается.

Участники узнают, что такое:

  • архитектура хранилища: как устроена ДНК и зачем она упаковывается в хромосомы — природные алгоритмы сжатия данных;
  • протоколы передачи: как информация кодируется в цепочках ДНК, а затем считывается;
  • динамическая компиляция: феномен альтернативного сплайсинга — механизм, позволяющий превратить один ген во множество инструкций;
  • система доступа: как клетка понимает, какой именно белок необходим ей в данный момент.
9 апреля, 05:00
Александр Речкин
2
Комментарии

