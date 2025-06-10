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Лекция
16+
Изучение языка: что нейробиология может рассказать о том, как учить языки

Слушатели узнают, какие нейронные механизмы лежат в основе понимания и производства речи.

Центр «Архэ»
19 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Одна из уникальных черт, делающих человека человеком, — это способность использовать язык и речь для коммуникации. Многочисленные, и по большому счету неудачные, попытки научить животных языку демонстрируют, насколько непростой является эта задача. Старший преподаватель магистерской программы «Когнитивные нейронауки и нейротехнологии» Анна Павлова расскажет о том, чем человеческий язык отличается от коммуникации животных; какие нейронные механизмы лежат в основе понимания и производства речи; и обсудит, что современная нейробиология может подсказать о том, как оптимизировать изучение второго и последующих языков.

Расписание
19
Четверг
Июнь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# иностранные языки
# технологии
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# #Алматы
# дорожные пробки
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