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Лекция
16+
Нейрофизиология воображения

Слушатели узнают, как с помощью нейротехнологий можно читать мысленные образы.

Курилка Гутенберга
19 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Бескрайняя саванна под палящим солнцем. Полет сквозь туманные облака. Тайный город, скрытый в глубинах океана.

Вы только прочитали эти слова, а мозг уже создал эти образы, наполнил их цветами, звуками, даже ощущениями. Воображение — это не просто «фоновый режим» мозга. Это его сверхспособность. Как же оно работает? И почему ученые связывают его с памятью, контролем движений, ориентацией в пространстве? Ответы на эти и многие другие вопросы даст нейрофизиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.

Расписание
19
Четверг
Июнь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# нейрофизиология
# технологии
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