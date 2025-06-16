О мероприятии

Бескрайняя саванна под палящим солнцем. Полет сквозь туманные облака. Тайный город, скрытый в глубинах океана.

Вы только прочитали эти слова, а мозг уже создал эти образы, наполнил их цветами, звуками, даже ощущениями. Воображение — это не просто «фоновый режим» мозга. Это его сверхспособность. Как же оно работает? И почему ученые связывают его с памятью, контролем движений, ориентацией в пространстве? Ответы на эти и многие другие вопросы даст нейрофизиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация