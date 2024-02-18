О мероприятии

Кандидат исторических наук Дмитриев Сергей Викторович расскажет, как тексты о древности из жанра литургики переместились в область утопии и — одновременно — рекомендаций на будущее и базы карьерного роста? В каких жанрах развивалась историография после Конфуция и почему так важна летопись «Весны и осени»?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить