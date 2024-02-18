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Лекция
16+
Историография эпохи Сражающихся царств

Участники мероприятия узнают, в каких жанрах развивалась историография после Конфуция.

Центр «Архэ»
22 февраля, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат исторических наук Дмитриев Сергей Викторович расскажет, как тексты о древности из жанра литургики переместились в область утопии и — одновременно — рекомендаций на будущее и базы карьерного роста? В каких жанрах развивалась историография после Конфуция и почему так важна летопись «Весны и осени»?

Расписание
22
Четверг
Февраль 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

Вчера, 12:59
Александр Речкин
5
# Древний мир
# история
# Китай
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Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?

Модест Измайлов
56 минут назад
Прикольный тут автор вопроса)) Омский государственный университет путей сообщения очень интересуется крупой для варки))

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Axmed Mamed
3 часа назад
Если пока нет данных о вреде, то это еще не означвет, что не вредно. Зачем стараетесь казаться умным?

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Андрей Папиш
5 часов назад
Pavel, благодарю за ценный комментарий, вы верно указали на ошибку

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикамБиохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Мохаммед Эмин Батыгов
8 часов назад
Так тут какая-то несостыковка, расстояние от Млечного Пути до Андромеды 2,5 млн световых лет, а оно ещё и сокращается, благодаря скорости 140 км/с как

Так будет выглядеть столкновение Млечного пути с галактикой АндромедыТак будет выглядеть столкновение Млечного пути с галактикой Андромеды

Boris Sapron
10 часов назад
Полеки те еще шлендры сами могли сделать.

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Sam Dowson
13 часов назад
Ни слова ни о сердечной мышце, ни о гладких) И нет понятия "мышечная система", есть опорно-двигательная.

Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?Как появляются новые мышцы или группы мышц в телах позвоночных? Или все строится на «изначальной мышечной системе»?

Sam Dowson
14 часов назад
"Биохимики увидели, что форма ибоксамицина позволяет ему проникать в щель сайта связывания." - это ненадолго. Просто патогенные бактерии

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикамБиохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Pavel Kutuzov
15 часов назад
Автор заметки не имеет ни малейшего представления ни об антибиотиках, ни о механизмах резистентности. Утверждение "Лекарства, предназначенные для

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикамБиохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

Татьяна Кальницкая
16 часов назад
alexey, какой заговор? О чем Вы, вообще? 🤣 это ещё кому шапочку надевать Хорошо, что есть грамотные люди, ну вот как Вы, которые разбираются "по темах,

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Михаил Орлов
21 час назад
Александр, не знаю насчет гормонального эффекта, но пластификаторы это всякие сложные эфиры которые, к счастью, быстро разрушатся в микропластике.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

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