О мероприятии

Лекция, которую прочтет кандидат философских наук Дмитрий Рындин, будет посвящена началу мысли Мераба Константиновича — как в биографическом смысле (исходных юношеских впечатлений, расшифровке которых он посвятил всю свою жизнь), так и в смысле исторического контекста и той изначальной философской проблематики, которым были посвящены его исследования. Особое внимание будет уделено его научным публикациям 50-60-х годов. Эти тексты наиболее сильно отличаются от позднейших лекционных курсов, стилистически и (казалось бы) тематически — но тем интереснее отследить основную нить, основной пафос, который объединяет все его философское творчество в разные периоды жизни. Наша задача — не столько разобрать все эти тексты по-отдельности, сколько взять их вместе и рассмотреть их как некоторую общую экспозицию проблемного поля, в котором будет в дальнейшем двигаться Мераб Константинович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить