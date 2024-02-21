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Участники мероприятия узнают, как связаны электричество и магнетизм.
О мероприятии
Кандидат физико-математических наук Кирилл Половников рассмотрит большой раздел физики – электродинамику. Объяснит, как связаны электричество и магнетизм. Слушатели узнают, что такое теория поля и какие в физике бывают поля. Лектор расскажет, что значит, что «свет – это электромагнитная волна» и волна чего, а также поведает, при чем здесь уравнения Максвелла.
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В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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