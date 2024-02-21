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Лекция
16+
Электричество и магнетизм

Участники мероприятия узнают, как связаны электричество и магнетизм.

Центр «Архэ»
28 февраля, 19:00 Идет 2 ч
600 Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Кирилл Половников рассмотрит большой раздел физики – электродинамику. Объяснит, как связаны электричество и магнетизм. Слушатели узнают, что такое теория поля и какие в физике бывают поля. Лектор расскажет, что значит, что «свет – это электромагнитная волна» и волна чего, а также поведает, при чем здесь уравнения Максвелла.

Расписание
28
Среда
Февраль 2024
Timepad Онлайн
19:00
Купить
Только что
Александр Речкин
0
# физика
# электричество
# электромагнитизм
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