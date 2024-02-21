О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Кирилл Половников рассмотрит большой раздел физики – электродинамику. Объяснит, как связаны электричество и магнетизм. Слушатели узнают, что такое теория поля и какие в физике бывают поля. Лектор расскажет, что значит, что «свет – это электромагнитная волна» и волна чего, а также поведает, при чем здесь уравнения Максвелла.