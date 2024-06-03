О мероприятии

Во II-I тысячелетиях до н.э. на Востоке стали образовываться огромные государства, которые за счет мощной воинской силы смогли аккумулировать небывалые средства. Иногда они сосуществовали, а порой возникали на развалинах друг друга. Искусство империй характеризуется огромными сырцовыми постройками — крепостями и дворцовыми комплексами, украшенными каменными скульптурами, рельефами и настенными росписями. Государство хеттов контролировало значительную часть Малой Азии, а также Сирии. После его падения многие художественные традиции были продолжены в искусстве небольших сохранившихся княжеств. Ассирийская империя фактически ввела новый стандарт искусства, на который стали ориентироваться ее соседи. Искусные рельефы ассирийцев до сих пор поражают тщательностью исполнения и богатыми подробностями. На руинах ассирийской державы возникает несколько государств, важнейшую роль среди которых играет Нововавилонское царство. Цветные рисунки из глазурованных кирпичей со стен Вавилона вошли в сокровищницу мирового искусства. Археолог Александр Михайлович Бутягин попробует разобраться, что отличало культуру этих могучих государств, а что объединяло, помимо клинописи, которую все они продолжали использовать для официальных надписей и документов.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить