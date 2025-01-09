О мероприятии

Специалист по методам машинного обучения Сергей Марков расскажет про ключевые работы в области искусственного интеллекта и машинного обучения в 2024 году. Участники мероприятия узнают о прогрессе за минувший год с позиции цифр и фактов, лектор проведет разбор распространенных заблуждений и громких заявлений. Слушатели узнают о прогрессе в области генерации текстов, изображений, видео, речи, музыки и песен, программного кода, трехмерных объектов, новых молекул и материалов, о задачах распознавания сгенерированного контента, инструктивного редактирования контента, переноса речи, машинного перевода, о мультиагентности и интерактивном ИИ, альтернативных трансформерам архитектурах, а также о других направлениях исследований.

Новые нейросетевые модели и оборудование 2024 года, применение ИИ и машинного обучения в бизнесе, медицине и науке, практичном AGI, а также о всем том, чего ждут специалисты от искусственного интеллекта и машинного обучения в 2025 году.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить