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Лекция
16+
Космическое будущее: от подготовки миссии на Марс до освоения космических ресурсов

Слушатели узнают зачем вообще нужно покорять Марс.

Курилка Гутенберга
10 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Кажется, что полет на Марс — из раздела фэнтези. Но на самом деле ученые уже активно готовятся к нему. В августе центром подготовки к марсианскому полету на целый месяц стала Армения — там была построена база, имитирующая жизнь на Марсе. Космический инженер, участник команды по созданию спутников Марат Айрапетян расскажет о том, как уже сегодня происходит подготовка возможной пилотируемой миссии на Марс.

Ресурсы которые существуют в космосе для использования человеком на других планетах и на земле. Насколько это экономически выгодно и какие разработки ведутся в этом направлении. Об этом поведает инженер, популяризатор космонавтики Анастасия Степанова.

Расписание
10
Пятница
Январь 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

4 минуты назад
Александр Речкин
0
# будущее
# космос
# марс
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