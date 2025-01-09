О мероприятии

Кажется, что полет на Марс — из раздела фэнтези. Но на самом деле ученые уже активно готовятся к нему. В августе центром подготовки к марсианскому полету на целый месяц стала Армения — там была построена база, имитирующая жизнь на Марсе. Космический инженер, участник команды по созданию спутников Марат Айрапетян расскажет о том, как уже сегодня происходит подготовка возможной пилотируемой миссии на Марс.

Ресурсы которые существуют в космосе для использования человеком на других планетах и на земле. Насколько это экономически выгодно и какие разработки ведутся в этом направлении. Об этом поведает инженер, популяризатор космонавтики Анастасия Степанова.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация