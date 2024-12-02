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Слушатели узнают, какой вклад гравитация внесла в эволюцию Вселенной.
О мероприятии
Гравитация не только удерживает воздух вблизи Земли, людей на поверхности Земли, а саму Землю на подходящем расстоянии от Солнца; она заставляет Луну смотреть на Землю всегда одной стороной, и она же зажгла Солнце и все другие звезды.
Гравитационная энергия выплескивается во взрывах сверхновых и слияниях компактных объектов. Именно там возникли элементы, из которых состоят люди и привычный мир вокруг. Гравитация определила эволюцию Солнечной системы, она же дает подсказки о ее невидимых обитателях. Еще раньше гравитация распределила вещество в космосе по галактикам, а сейчас намекает нам на «темное» содержание Вселенной, в несколько раз превосходящее по массе светлое. Гравитация может управлять временем, а в черных дырах она заставляет пространство и время меняться местами. Даже расширение Вселенной — это тоже гравитация, понимаемая как геометрия пространства-времени. Хотя гравитация — самая слабая сила во Вселенной, она в конце концов всегда побеждает и поэтому организует Вселенную.
Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о природе этой самой слабой, но самой неостановимой силы, которой пронизано все мироздание, и о том, какой вклад она внесла в эволюцию Вселенной и ее формирование в современном виде.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
«Легко ли женщине в астрофизике?», об этом мы спросили Елену Нохрину, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. А еще расспросили о том, почему светится черная дыра и не схлопываются желтые карлики, есть ли другая жизнь во Вселенной и возможны ли «кротовые дыры» в космосе!
За что иностранцы уважают российских астрономов, почему интересно жить в горах рядом с обсерваторией, зачем астроному нужно уметь обращаться с паяльником и чем интересны галактики с полярными кольцами? Об этих и других вопросах мы побеседовали с Алексеем Моисеевым, заведующим лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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