О мероприятии

Гравитация не только удерживает воздух вблизи Земли, людей на поверхности Земли, а саму Землю на подходящем расстоянии от Солнца; она заставляет Луну смотреть на Землю всегда одной стороной, и она же зажгла Солнце и все другие звезды.

Гравитационная энергия выплескивается во взрывах сверхновых и слияниях компактных объектов. Именно там возникли элементы, из которых состоят люди и привычный мир вокруг. Гравитация определила эволюцию Солнечной системы, она же дает подсказки о ее невидимых обитателях. Еще раньше гравитация распределила вещество в космосе по галактикам, а сейчас намекает нам на «темное» содержание Вселенной, в несколько раз превосходящее по массе светлое. Гравитация может управлять временем, а в черных дырах она заставляет пространство и время меняться местами. Даже расширение Вселенной — это тоже гравитация, понимаемая как геометрия пространства-времени. Хотя гравитация — самая слабая сила во Вселенной, она в конце концов всегда побеждает и поэтому организует Вселенную.

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о природе этой самой слабой, но самой неостановимой силы, которой пронизано все мироздание, и о том, какой вклад она внесла в эволюцию Вселенной и ее формирование в современном виде.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация