О мероприятии

Первый околоземной астероид был открыт лишь в конце XIX века. Практически на протяжении ста лет считалось, что подобных объектов в Солнечной системе очень мало и они не представляют реальной угрозы. Люди видели на поверхности Земли шрамы кратеров, но не понимали причин их образования. За это незнание, непонимание и ошибки человечество едва не поплатилось в мае 1983 года…

Спустя 10 лет люди увидели, как гигантские обломки недавно открытой кометы падают на Юпитер, оставляя в его атмосфере следы, превышающие в размерах саму Землю. Скрытая угроза оказалась реальностью, и человечеству нужно было начинать действовать. Сколько сейчас ученые знают опасных астероидов и комет, как их обнаруживают и исследуют, и что сможем сделать, когда один из них нацелится на нашу планету?

Об этом расскажет научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрывателя комет и астероидов Леонид Еленин.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация