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Лекция
12+
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение

Слушатели узнают, как ученые обнаруживают и исследуют кометы и астероиды.

Космонавтика и авиация
7 декабря, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Первый околоземной астероид был открыт лишь в конце XIX века. Практически на протяжении ста лет считалось, что подобных объектов в Солнечной системе очень мало и они не представляют реальной угрозы. Люди видели на поверхности Земли шрамы кратеров, но не понимали причин их образования. За это незнание, непонимание и ошибки человечество едва не поплатилось в мае 1983 года…

Спустя 10 лет люди увидели, как гигантские обломки недавно открытой кометы падают на Юпитер, оставляя в его атмосфере следы, превышающие в размерах саму Землю. Скрытая угроза оказалась реальностью, и человечеству нужно было начинать действовать. Сколько сейчас ученые знают опасных астероидов и комет, как их обнаруживают и исследуют, и что сможем сделать, когда один из них нацелится на нашу планету? 

Об этом расскажет научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, первооткрывателя комет и астероидов Леонид Еленин.

Расписание
7
Суббота
Декабрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
0
# астероиды
# кометы
# космос
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30 ноября
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
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Андрей

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.

Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
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# борщевик
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# инвазивный вид
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# белые карлики
# космос
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# высокоэнергетические электроны
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Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Комментарии

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Okean Okean
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Alexander Predeus
36 минут назад
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Пётр Еремеев
2 часа назад
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Anton Dvoryatkin
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Anton Dvoryatkin
2 часа назад
Игорь, ватаголовый крышей поехал или вы все такие?

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Пётр Еремеев
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Сергей, это потому, что была конкуренция с Западом. Сейчас на роль продолжателя, наследника СССР претендует Китай и в научном плане у них есть все

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
2 часа назад
DarkIllusoire, ну вы и смешали "глазурь с помётом". )))))

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
2 часа назад
Илья, насчёт звездопадов вы зря к математикам отсылаете. Это к наблюдательной астрономии больше относится. ))

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
2 часа назад
Зинаида, математики тоже иногда ошибаются, но гораздо реже, чем учёные из других разделов знаний.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Пётр Еремеев
2 часа назад
Мана, а я вам более того скажу, в фундаментальной физике всё точно так же, а может даже и хуже. Большая часть научных работ не проходит испытания

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Sargon Ra
2 часа назад
Игорь, у амеров точно такой же принцип межконтинентальных ракет и ракет средней дальности. Просто не применяли ещё открыто.

SpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-гоSpaceX выполнила за год столько же пусков, сколько «Роскосмос» с 2013-го

Sargon Ra
2 часа назад
Вячеслав, Рогозин так объяснял отказ от многоразовых ракет. После того как перестал ржать и троллить маска.

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Ilya Fil
3 часа назад
А как же кучи исследований связанных с квантовой физикой? По сверхпроводимости? По квантовым компьютерам? И многому другому? Я считаю что

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