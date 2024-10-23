О мероприятии

Обычно, когда говорят о мозге, подразумеваются нейроны. Но на самом деле это — только часть картины. Еще с середины XIX века известны клетки глии. Почти полтора века им отводилась вспомогательная роль в работе мозга и нейронов. Однако сейчас приходит понимание, что роль этих очень разнообразных клеток в работе всей нервной системы, как центральной, так и периферической, да и высших когнитивных функций как минимум не меньше, чем роль нейронов.

Об истории изучении глии, о всем ее разнообразии и о последних открытиях в мире астроцитов, олигодендроцитов, микроглии, шванновских клеток и других представителей глиального зоопарка расскажет научный журналист Алексей Паевский.

Расписание улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация