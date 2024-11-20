О мероприятии

Геном состоит не только из статичных элементов, таких как гены, занимающие определенные места на хромосомах, но и включает мобильные генетические элементы, которые могут перемещаться и размножатся.

Традиционно их рассматривают как «геномных паразитов», использующих ресурсы клетки для собственного распространения. Однако так ли они бесполезны, учитывая, что из них может состоять существенная часть генома (почти половина у человека)? Кандидат биологических наук Алексей Сергеевич Щацких рассмотрит, какие бывают мобильные генетические элементы, как они перемещаются в геноме, могут ли причинять вред или выполнять какие-то полезные функции в организме и, наконец, могут ли их использовать ученые в качестве молекулярных инструментов для научных исследований и генной инженерии?

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация