О мероприятии

Впадение в спячку, ограничение активности в зимний период – стратегия, которую используют многие звери. Спячка позволяет экономить ресурсы в период, когда их невозможно восполнить, она значительно отличается от обычного сна. Животные в спячке могут значительно снижать температуру тела, однако вынуждены время от времени разогреваться. Для этого они сжигают жир в особых тканях, не сокращая мышц и не производя другой полезной работы, такой способ получения тепла имеется и у человеческих младенцев. Еще два столетия назад многие верили, что в длительную спячку впадают и птицы, но, хотя птицы способны понижать температуру тела, у них такая стратегия встречается редко, если встречается вообще. Это обусловлено различиями в работе организма птиц и млекопитающих. Об этом подробно расскажет кандидат биологических наук Квартальнов Павел Валерьевич.