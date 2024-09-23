О мероприятии

Всегда ли галлюцинации — это про шизофрению? Могут ли быть галлюцинации у здорового человека? Можно ли заразиться галлюцинациями? При каких состояниях они могут случиться?

Клинический психолог Кристина Гетманская и врач-психиатр Ирина Горшкова попробуют разобраться, что чувствует человек, когда возникают галлюцинации, приведут примеры знаменитых героев из литературы и кино, которые столкнулись с этой проблемой, и разберутся, излечимо ли такое состояние.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация