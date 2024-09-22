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Лекция
16+
Графы, случайные графы и надежность сети

Слушатели узнают, как при разрыве сохранить возможность передачи данных между любыми двумя городами.

Medio Modo
25 сентября, 19:00 Идет 2 ч
1500 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., д. 11/11

О мероприятии

Представьте, что в разных городах России расположены компьютеры, причем между любыми двумя из них изначально есть связь. Допустим, связи между компьютерами разрываются с некоторой вероятностью независимо друг от друга.

Какую максимальную вероятность разрыва отдельной связи можно разрешить, если мы хотим примерно в половине случаев сохранить возможность передачи данных между любыми двумя городами? Ответ удивительный, и об этом в элементарной форме расскажет доктор физико-математических наук Андрей Михайлович Райгородский.

Расписание
25
Среда
Сентябрь 2024
Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., д. 11/11

12 минут назад
Александр Речкин
0
# искуственный интеллект
# программирование
# технологии
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# джеты
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# перелет
# перелетные птицы
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# рельеф
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