Слушатели узнают, как при разрыве сохранить возможность передачи данных между любыми двумя городами.

О мероприятии

Представьте, что в разных городах России расположены компьютеры, причем между любыми двумя из них изначально есть связь. Допустим, связи между компьютерами разрываются с некоторой вероятностью независимо друг от друга.

Какую максимальную вероятность разрыва отдельной связи можно разрешить, если мы хотим примерно в половине случаев сохранить возможность передачи данных между любыми двумя городами? Ответ удивительный, и об этом в элементарной форме расскажет доктор физико-математических наук Андрей Михайлович Райгородский.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить