Слушатели узнают, как выглядела Вселенная в прошлом, как она менялась и что ждет ее в будущем.

О мероприятии

Как Вселенная обрела свой современный облик? При каких обстоятельствах появлялись новые химические элементы и заполнялась Периодическая таблица Д.И. Менделеева? Долго ли живут звезды во Вселенной? И как они умирают?

О том, как выглядела Вселенная в прошлом, как она менялась и что ждет ее в будущем расскажет российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация