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Лекция
16+
Двойной лекторий: «‎Как узнать, что на дне?» и «Белое море глазами водолазов»

Слушатели узнают, какие инструменты помогают ученым понять, кто живет на поверхности и в толще грунта.

Курилка Гутенберга
20 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Миусская пл., 9 строение 12

О мероприятии

Участники мероприятия узнают почему именно в холодных морях находится одна из самых захватывающих и малоизученных экосистем на планете, как развивались методы изучения морских глубин и какие открытия они могут позволить сделать в будущем.

Об этом расскажут руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кокорин и морской биолог и руководитель научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов.

Расписание
20
Четверг
Март 2025
Миусская пл., 9 строение 12 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Миусская пл., 9 строение 12

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# география
# технологии
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