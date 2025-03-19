Слушатели узнают, какие инструменты помогают ученым понять, кто живет на поверхности и в толще грунта.

Двойной лекторий: «‎Как узнать, что на дне?» и «Белое море глазами водолазов»

О мероприятии

Участники мероприятия узнают почему именно в холодных морях находится одна из самых захватывающих и малоизученных экосистем на планете, как развивались методы изучения морских глубин и какие открытия они могут позволить сделать в будущем.

Об этом расскажут руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кокорин и морской биолог и руководитель научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Семенов.



Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация