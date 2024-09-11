О мероприятии

Желание научиться летать для человечества казалось вполне себе очевидным. Но то человек, а природа работает во-первых слепо, во-вторых — куда заковыристее! Вот зачем вообще древним насекомым потребовались крылья и откуда они их вырастили? Какие экологические сдвиги «заставляют» фауну учиться летать? Можно ли иметь перьевой покров, но летать по итогу не с помощью пера? Да и вообще — зачем появилось перо на самом деле? Ответы на эти и другие вопросы даст популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 18:00 Купить