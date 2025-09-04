  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Есть ли жизнь на Венере?

Слушатели узнают, станет ли когда-нибудь Венера второй Землей.

ВСмысле
28 сентября, 15:00 Идет 2 ч
2000 Стоимость
Санкт-Петербург Гороховая, 47

О мероприятии

Земля — живая планета, на Марсе жизнь возможна, а что ученые знают о Венере? На ее поверхности адская жара — там плавятся олово и свинец. Роботы-первопроходцы погибали, исследуя Венеру.

Какие тут могут быть разговоры о жизни? Оказывается — могут.

Неожиданно оказалось, что объем пространства, пригодного для жизни, на Венере больше, чем на Земле. Возможно, и признаки жизни уже обнаружены. Станет ли когда-нибудь Венера второй Землей? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук, астроном Владимир Сурдин.

Расписание
28
Воскресенье
Сентябрь 2025
Гороховая, 47 Санкт-Петербург
15:00
Купить
Адрес

Гороховая, 47

4 сентября, 05:01
Александр Речкин
2
# Венера
# жизнь
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
3 сентября, 08:12
Василий Парфенов

Физики изогнули лед, и он выработал электричество

Таким образом получилось обнаружить новое свойство водяного льда: в нем проявляется флексоэлектрический эффект в широком диапазоне температур. Это объясняет многие тонкости возникновения молний в грозовых облаках.

Физика
# агрегатные состояния вещества
# лед
# лёд
# сегнетоэлектрика
# флексоэлектрический эффект
1 сентября, 18:44
Василий Парфенов

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.

Астрономия
# JWST
# астрофизика
# Великие обсерватории
# внеземная жизнь
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые доказали, что у Марса все-таки есть твердое ядро, и измерили его радиус

    3 сентября, 18:10

  2. Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

    3 сентября, 17:18

  3. Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

    3 сентября, 14:59

  4. Палеонтологи открыли новый род эвзавроподовых динозавров юрского периода

    3 сентября, 13:55
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

France Vi
32 минуты назад
Отсек, который даёт утечку, использовался для стыковки с тяжёлым европейским грузовиком.

Российские космонавты загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС

Антон Шептий
2 часа назад
Возможно, вода на Марсе осталась, под поверхностью. Везде. Возможно, каналы Марса не такие древние, как их представляют, так как они не

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

BBC
3 часа назад
Данные за 2021 год Сколько воды утекло за 4 года? (Сейчас конец 2025)

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Имя Фамилия
4 часа назад
Jules, А Курилы нужно вернуть даже не Японии, а Голландии. Ну и всю территорию России, кроме Новгорода Великого, нужно вернуть трем живым хазарам, если

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Leonid Shumlyanskyy
5 часов назад
volodymyr, придурок, головы всю жизнь только у лишнехромосомных дегенератов растут, т.е., у кaцaпни :)))) А тебе, маленький, советую таки вынуть кaцaпcкий xyй

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Alexander Kedrov
5 часов назад
Вот что ответил ChatGPT на вопрос « Какая будет площадь нефтяного пятна на море если пролилось 4,5 тонн нефти?» (4,5 тонны среднее между 4 и 5): 💧 При

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Leonid Shumlyanskyy
5 часов назад
Иван, Ванюш, ты давай это, глупости свои xyйлу будешь рассказывать, договорились? Поедь, ущербный, в "русский" город Белгород, там есть район, "Крейда"

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Leonid Shumlyanskyy
5 часов назад
Uve, да? Правда? И у кого же? :) Интересно послушать мнение кацапской пидарасни ;)

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Leonid Shumlyanskyy
5 часов назад
Jules, Интересно у кацапских долбоебов получается: США вернуть индейцам, а Аляску - СССР ;) Нет, убогие, вернете все коренным народам т.н. "российской

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Хасан Боголов
5 часов назад
Руслан, вы бы лучше молчали, если не знаете о чем говорите. Ваши слова даже близко не стоят к словам тех кто разбирает в археологии. Эти башни на

Археологи обнаружили в Ингушетии ранее неизвестную средневековую боевую башню

Елена Петрова
6 часов назад
Тогда прежде всего стоило бы определиться с самим термином "пережившие холокост". Это только выжившие в концлагерях или, например, каким-то чудом

Жертвы Холокоста оказались долгожителями

Антон Бельский
6 часов назад
Isen, вам ответили.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей
6 часов назад
Дождиков, а представь себе что он в один момент разделится на 100.000 частей по типу наших межконтинентальных ракет)))

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Андрей
6 часов назад
Много шуток смешных!!! Супер для поднятия настроения. Но есть один маленький ньюанс на который ни кто,или почти ни кто не обращает внимания__ все

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Павел Кутузов
7 часов назад
Давид, Ну сами же сказали что бобовые) там кстати этих 3х аминокислоты не меньше чем в мясных продуктах. В семечках и орехах. В злаках то же есть, но

У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Дима Романов
7 часов назад
Отношение имеют .Как и к тому как появилось название Инг-ж

Археологи обнаружили в Ингушетии ранее неизвестную средневековую боевую башню

Александр Березин
7 часов назад
Давид, "Александр, при всех законах, правилах, запретах против ДВС и гос субсидиях так и не получилось добиться успеха" Как это не получилось,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

1 2
8 часов назад
Ну, поля нет потому что Луны у него нет.

Ученые доказали, что у Марса все-таки есть твердое ядро, и измерили его радиус

Игорь Коняшов
8 часов назад
Александр, Я думаю, если ранжировать вредные факторы, влияющие на здоровье, то влияние микрочастиц от двс вряд ли попадет в первую десятку. Тем

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Сергей Механик
9 часов назад
И сколько дрожжей нужно класть на пруд среднего размера? 🤨

В России создали технологию очистки сточных вод с помощью дрожжей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно