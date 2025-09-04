Есть ли жизнь на Венере?

О мероприятии

Земля — живая планета, на Марсе жизнь возможна, а что ученые знают о Венере? На ее поверхности адская жара — там плавятся олово и свинец. Роботы-первопроходцы погибали, исследуя Венеру.

Какие тут могут быть разговоры о жизни? Оказывается — могут.

Неожиданно оказалось, что объем пространства, пригодного для жизни, на Венере больше, чем на Земле. Возможно, и признаки жизни уже обнаружены. Станет ли когда-нибудь Венера второй Землей? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук, астроном Владимир Сурдин.

Расписание Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить