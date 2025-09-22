О мероприятии

Всю свою историю человечество с любопытством и трепетом смотрело на звездное небо над своей головой. Менялись эпохи, менялись поколения, появлялись и исчезали великие империи, менялся климат, но звездное небо сейчас примерно такое же, как и тысячи лет назад. Подняв взгляд вверх, люди видят те же звезды и ту же Луну. Изменилось только представление о космосе.

Как представляли себе космос люди других эпох? Что они думали о звездах и кометах? Где было место человека в этой огромной вселенной?

Самый простой и наглядный способ узнать об этом — посмотреть на искусство которое они создавали. Художник Ростан Тавасиев расскажет, как выглядел космос в представлении древних египтян, участники мероприятия увидят, как понимали и изображали космос в античности. Проследят за древнеиндийским и китайским взглядом на космос. Попробуют понять искусство индейцев. И конечно, обратят внимание на полотна мастеров европейской живописи от возрождения до авангарда.

