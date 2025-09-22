Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как представляли себе космос люди других эпох.
О мероприятии
Всю свою историю человечество с любопытством и трепетом смотрело на звездное небо над своей головой. Менялись эпохи, менялись поколения, появлялись и исчезали великие империи, менялся климат, но звездное небо сейчас примерно такое же, как и тысячи лет назад. Подняв взгляд вверх, люди видят те же звезды и ту же Луну. Изменилось только представление о космосе.
Как представляли себе космос люди других эпох? Что они думали о звездах и кометах? Где было место человека в этой огромной вселенной?
Самый простой и наглядный способ узнать об этом — посмотреть на искусство которое они создавали. Художник Ростан Тавасиев расскажет, как выглядел космос в представлении древних египтян, участники мероприятия увидят, как понимали и изображали космос в античности. Проследят за древнеиндийским и китайским взглядом на космос. Попробуют понять искусство индейцев. И конечно, обратят внимание на полотна мастеров европейской живописи от возрождения до авангарда.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вселенная как котел: откуда взялись все химические элементы
План «Уран»: как Красная армия переломила Вторую мировую?
10 функций операционной системы, которых вы лишитесь при переходе на Windows 11 с «десятки»
Парадокс кошки с маслом, алгоритм Фюрера и все-все-все
Японская игра на логику
Теория узлов: почему провода наушников всегда запутываются?
Пасхалки Perseverance
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии