Слушатели узнают о происхождении русских, формировании культуры и идентичности нации на протяжении веков.

О мероприятии

Русские — самый большой народ в России. Споры о его происхождении продолжаются уже на протяжении многих столетий. Эти дискуссии окружены множеством мифов и стереотипов, которые, к сожалению, часто затмевают объективные факты. Однако современная наука сделала значительные шаги вперед, предоставляя новые данные о прошлом. Антропология может многое рассказать о формировании этноса, изучая общие черты, разнообразие и генетические корни различных групп.

Антрополог Станислав Дробышевский расскажет о происхождении русских, формировании культуры и идентичности нации на протяжении веков.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация