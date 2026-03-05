Уведомления
Слушатели узнают, как долго живут звезды во Вселенной и как они умирают.
О мероприятии
Как Вселенная обрела свой современный облик? При каких обстоятельствах появлялись новые химические элементы? Долго ли живут звезды во Вселенной и как они умирают? О том, как выглядела Вселенная в прошлом, как она менялась и что ждет ее в будущем, расскажет российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
