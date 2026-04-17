Эпигенетика — наука о том, как активность генов регулируется без изменения последовательности ДНК. Эпигенетические механизмы помогают клеткам адаптироваться к новым условиям и играют важную роль в развитии, здоровье и даже наследовании некоторых признаков.

Любой многоклеточный организм начинался с одной-единственной клетки с уникальным генетическим текстом. Индивидуальное развитие приводит к формированию сложного сообщества клеток, выполняющих разные функции и обеспечивающих поддержание этих функций в процессе жизнедеятельности во взаимодействии с внешней средой. Такое комплексное поведение клеток обеспечивается эпигенетическими механизмами, которые, воздействуя на генетический материал каждой клетки, осуществляют правильную реализацию генетической информации во времени и в пространстве. Эпигенетические механизмы вовлечены в процессы развития, формирования индивидуальных особенностей, проявления заболеваний, старения и многого другого. Сегодня ученые только в самом начале пути понимания роли эпигенетики как в формирование индивидуума, так и социума. Об этом расскажет доктор биологических наук Сергей Львович Киселев.

