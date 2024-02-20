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Участники мероприятия узнают, каково разнообразие древнейших гоминид и кто из этого разнообразия является нашим предком.
О мероприятии
Австралопитеки. Кем были их предки, какие эволюционные перипетии привели к тому, что обезьяны встали на две ноги и освоили саванну? Каково разнообразие древнейших гоминид и кто из этого разнообразия является нашим предком? Почему некоторые группы австралопитеков оказались в эволюционном тупике, а другие вырвались вперед? Кто стал первым разумным существом? Кто впервые вышел за пределы Африки? Ответы на эти и другие вопросы даст кандидат биологических наук Дробышевский Станислав Владимирович.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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