О мероприятии

У петербуржцев есть такая традиция — раз в 100 лет ожидать особенно сильное наводнение. В 1824 и 1924 году вода в Неве поднималась более чем на 3,5 метра выше ординара. Стоит ли опасаться повторения стихийного бедствия в 2024 году?

Океанолог Иван Александрович Чистяков разберет природу петербургских наводнений, вспомнит историю самых высоких подъемов воды и расскажет, защищает ли город от них Комплекс защитных сооружений.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация