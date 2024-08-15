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Участники мероприятия узнают про актуальные разработки в сфере биотехнологий.
О мероприятии
Преподаватель философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Анастасия Гумарова даст обзор актуальных разработок в сфере биотехнологий и обсудит этическое регулирование инноваций. Философ Юрген Хабермас в своей работе «Будущее человеческой природы» предсказывает риски, с которыми столкнет человека развитие науки и техники. Инновационные возможности несут с собой не только облегчение жизни, но и экзистенциальные угрозы.
Профсоюзная улица, дом 92
Более трех миллиардов лет назад поверхность Марса периодически затапливалась жидкой водой. Куда делись эти потоки, остается загадкой. Возможно, испарились, захвачены минералами, просочились в подземные горизонты или законсервировались в виде ледовых шапок. Чтобы это выяснить, американские ученые привлекли данные посадочного модуля InSight и смоделировали свойства пород, слагающих марсианскую кору.
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Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
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