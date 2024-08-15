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Лекция
12+
Будущее человеческой природы

Участники мероприятия узнают про актуальные разработки в сфере биотехнологий.

Библиотека 180 им. Н. Ф. Федорова
18 сентября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Профсоюзная улица, дом 92

О мероприятии

Преподаватель философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Анастасия Гумарова даст обзор актуальных разработок в сфере биотехнологий и обсудит этическое регулирование инноваций. Философ Юрген Хабермас в своей работе «Будущее человеческой природы» предсказывает риски, с которыми столкнет человека развитие науки и техники. Инновационные возможности несут с собой не только облегчение жизни, но и экзистенциальные угрозы.

Расписание
18
Среда
Сентябрь 2024
Профсоюзная улица, дом 92 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Профсоюзная улица, дом 92

6 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# будущее
# будущее человека
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Комментарии

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