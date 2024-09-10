Слушатели узнают о первых годах истории советского освоения Арктики и о людях, которые были в нее вовлечены.

О мероприятии

Участники мероприятия узнают об исследовании 38 черно-белых стеклянных диапозитивов, которые обнаружили несколько лет назад в фондах Политехнического музея. Выяснилось, что диапозитивы изготовлены в 1932 году. Постепенно стали известны имена запечатленных людей, названия мест и другие подробности о научно-туристическом рейсе ледокола «Малыгин».

Старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея Анна Котомина проведет лекцию об основании первой советской высокоширотной станции в бухте Тихой о первых годах истории советского освоения Арктики и о людях, которые были в нее вовлечены.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация