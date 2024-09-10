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Слушатели узнают о первых годах истории советского освоения Арктики и о людях, которые были в нее вовлечены.
О мероприятии
Участники мероприятия узнают об исследовании 38 черно-белых стеклянных диапозитивов, которые обнаружили несколько лет назад в фондах Политехнического музея. Выяснилось, что диапозитивы изготовлены в 1932 году. Постепенно стали известны имена запечатленных людей, названия мест и другие подробности о научно-туристическом рейсе ледокола «Малыгин».
Старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея Анна Котомина проведет лекцию об основании первой советской высокоширотной станции в бухте Тихой о первых годах истории советского освоения Арктики и о людях, которые были в нее вовлечены.
4-я Магистральная ул., д. 11
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса.
Сотрудники кафедры Теоретической ядерной физики института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ впервые создали полное аналитическое описание эксперимента по наблюдению поляризации вакуума.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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